Счетная палата раскритиковала Минприроды

В Счетной палате отметили, что несмотря на спад производства, две третьих украинцев проживают на территориях, где состояние атмосферного воздуха не соответствует нормативам. И если в ЕС вопрос охраны окружающей среды является первоочередным, то в Украине даже нет четких реестров тех предприятий, которые загрязняют воздух и воду, что в итоге позволяет последним уклоняться от уплаты налогов.

“Аудитом установлено, что Минприроды не разработан и не утвержден порядок учета, что приводит к отсутствию достоверного учета субъектов хозяйствования, которые имеют разрешения на выбросы загрязняющих веществ...

В ходе проведения аудита Минприроды предоставлено информацию о выдаче в 2016 году 197 разрешений на выбросы в атмосферу, с учетом решений Госпродпотребслужбы о возможности выдачи разрешений на выбросы. Однако, по информации Госпродпотребслужбы, в 2016 году было только 55 решений о возможности выдачи и девяти решений о невозможности выдачи разрешений на выбросы для объектов первой группы, что не соответствует данным Минприроды.

Отсутствие у Минприроды единого реестра выданных разрешений на выбросы приводит к утрате контроля за объемом выбросов загрязняющих веществ, и как следствие, полнотой поступлений экологического налога в государственный бюджет”, — указано в решении Счетной палаты.

Напомним, эксперты жалуются и на отсутствие государственного контроля за утилизацией ядохимикатов. За время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складируют их на стихийных свалках.

Разрешение на проверки Минприроды получило только с 2018 года. За 5 месяцев проверено 33 спецпредприятия, из которых почти 50% не смогли подтвердить ресурсную базу и лишились лицензий на обращение с опасными отходами.