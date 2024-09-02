Ракетний удар по Харкову: займання в садовому товаристві
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова сталося займання в садовому товаристві. Мер Ігор Терехов повідомив, що інформація про жертви та постраждалих наразі відсутня.
Унаслідок ракетного удару по Харкову сталося займання в одному із садових товариств. Про це міський голова Ігор Теерехов повідомив у Телеграмі, передає УНН.
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"В Індустріальному районі від удару ракетою (тип встановлюється) є загоряння у садовому товаристві", - написав він.
Щодо жертв та постраждалих - наразі інформація не надходила, додав мер Харкова.
Незадовго до того у Харкові пролунали два вибухи.
У Харкові прогриміли вибухи02.09.24, 05:34 • 113238 переглядiв