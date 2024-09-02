Ракетный удар по Харькову: возгорание в садовом товариществе
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Индустриальному району Харькова произошло возгорание в садовом товариществе. Мэр Игорь Терехов сообщил, что информация о жертвах и пострадавших пока отсутствует.
В результате ракетного удара по Харькову произошло возгорание в одном из садовых товариществ. Об этом городской голова Игорь Теерехов сообщил в Телеграмме, передает УНН.
Детали
«В Индустриальном районе от удара ракетой (тип устанавливается) есть возгорание в садовом товариществе», - написал он.
Относительно жертв и пострадавших - пока информация не поступала, добавил мэр Харькова.
Незадолго до того в Харькове прогремели два взрыва.
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