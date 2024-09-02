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У Харкові прогриміли вибухи

У Харкові прогриміли вибухи

Київ • УНН

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У Харкові прогриміли вибухи, про що повідомив міський голова Терехов. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Точне місце вибухів - у місті чи на околицях - з'ясовується.

У Харкові прогриміли вибухи, повідомив міський голова Терехов. У міста та області оголошена повітряна тривога.

Деталі

"Знову у Харкові було чутно вибух. У місті чи на його околицях - зʼясовуємо", — написав Терехов.

У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги31.08.24, 22:47 • 24169 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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