У Харкові прогриміли вибухи
Київ • УНН
У Харкові прогриміли вибухи, про що повідомив міський голова Терехов. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Точне місце вибухів - у місті чи на околицях - з'ясовується.
У Харкові прогриміли вибухи, повідомив міський голова Терехов. У міста та області оголошена повітряна тривога.
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"Знову у Харкові було чутно вибух. У місті чи на його околицях - зʼясовуємо", — написав Терехов.
У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги31.08.24, 22:47 • 24169 переглядiв