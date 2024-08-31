У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги
Київ • УНН
У Харкові під час повітряної тривоги стався вибух. Міська влада попереджає про небезпеку та повідомляє про удари окупантів, а Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації.
Під час повітряної тривоги в Харкові було чутно вибух. Про це у Телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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"Вибух у місті. Будьте обережні", - написав він.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов поінформував: "Окупанти завдають ударів по Харкову!".
Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
У Харківській області оголошено повітряну тривогу.
На Вінниччині пролунали вибухи26.08.24, 07:55 • 40622 перегляди