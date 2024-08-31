В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги
Киев • УНН
В Харькове во время воздушной тревоги произошел взрыв. Городские власти предупреждают об опасности и сообщают об ударах оккупантов, а Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации.
Во время воздушной тревоги в Харькове был слышен взрыв. Об этом в Телеграмме сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
«Взрыв в городе. Будьте осторожны», - написал он.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал: «Оккупанты наносят удары по Харькову!».
Перед тем Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
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