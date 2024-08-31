В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги в Харькове был слышен взрыв. Об этом в Телеграмме сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

«Взрыв в городе. Будьте осторожны», - написал он.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал: «Оккупанты наносят удары по Харькову!».

Перед тем Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

На Вінниччині пролунали вибухи