Ракетний удар по житловому будинку в Часовому Яру: загинуло щонайменше 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 11 людей, постраждало – п'ятеро. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДСНС.
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"Станом на 12:00 10 липня наслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр по вул. Південна, 7 загинуло 11 осіб та постраждало 5 осіб", – ідеться у повідомленні.
Додамо
До пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 67 осіб та 10 одиниць техніки.
Нагадаємо
Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. Повідомляли, що щонайменше 30 людей перебувають під завалами.