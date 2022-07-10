Ракетний удар по житловому будинку в Часовому Яру: загинуло щонайменше 11 людей

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"Станом на 12:00 10 липня наслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр по вул. Південна, 7 загинуло 11 осіб та постраждало 5 осіб", – ідеться у повідомленні.

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До пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 67 осіб та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо

Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. Повідомляли, що щонайменше 30 людей перебувають під завалами.