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Ракетний удар по Вінниці: уже є 15 повідомлень про зниклих безвісти людей

Ракетний удар по Вінниці: уже є 15 повідомлень про зниклих безвісти людей

Київ • УНН

 • 215578 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Поліція отримала 15 повідомлень про зниклих безвісти у районі ракетного удару зс рф у Вінниці, станом на 14 годину відомо про 20 загиблих, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, пише УНН.

Цитата

"Вінниця: станом на 14:00 на спеціалізовану лінію поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих громадян, які перебували в районі потрапляння ворожих ракет. Зараз вони на зв'язок не виходять... На жаль, кількість загиблих зросла до 20. Троє з них – це діти", - вказав Клименко у Facebook.

Деталі

Зі слів голови Нацполіції, на місці події продовжують працювати понад 400 поліцейських. 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і СБУ документують черговий злочин російської армії проти українського народу. "Цинічний, жорстокий та підступний злочин, який не може мати жодного виправдання. Вічна пам’ять загиблим", - зазначив Клименко.

Доповнення

У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.

Російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.

Наразі відомо про 20 загиблих та близько 90 постраждалих.

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