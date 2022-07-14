Ракетний удар по Вінниці: уже є 15 повідомлень про зниклих безвісти людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Поліція отримала 15 повідомлень про зниклих безвісти у районі ракетного удару зс рф у Вінниці, станом на 14 годину відомо про 20 загиблих, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, пише УНН.
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"Вінниця: станом на 14:00 на спеціалізовану лінію поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих громадян, які перебували в районі потрапляння ворожих ракет. Зараз вони на зв'язок не виходять... На жаль, кількість загиблих зросла до 20. Троє з них – це діти", - вказав Клименко у Facebook.
Деталі
Зі слів голови Нацполіції, на місці події продовжують працювати понад 400 поліцейських. 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і СБУ документують черговий злочин російської армії проти українського народу. "Цинічний, жорстокий та підступний злочин, який не може мати жодного виправдання. Вічна пам’ять загиблим", - зазначив Клименко.
Доповнення
У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.
Російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.
Наразі відомо про 20 загиблих та близько 90 постраждалих.