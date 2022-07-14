Ракетный удар по Виннице: уже есть 15 сообщений о пропавших без вести людях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Полиция получила 15 сообщений о пропавших без вести в районе ракетного удара вс рф в Виннице, по состоянию на 14 часов известно о 20 погибших, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, пишет УНН.
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"Винница: по состоянию на 14:00 на специализированную линию полиции поступило 15 сообщений о без вести пропавших гражданах, находившихся в районе попадания вражеских ракет. Сейчас они на связь не выходят... К сожалению, количество погибших выросло до 20. Трое из них – это дети", - указал Клименко в Facebook.
Детали
По словам главы Нацполиции, на месте происшествия продолжают работать более 400 полицейских. 12 следственно-оперативных групп Нацполиции и СБУ документируют очередное преступление российской армии против украинского народа. "Циническое, жестокое и коварное преступление, которое не может иметь никакого оправдания. Вечная память погибшим", - отметил Клименко.
Дополнение
В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по Виннице.
Российские оккупанты во время удара по Виннице попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку вблизи Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилью людей.
Сейчас известно о 20 погибших и около 90 пострадавших.