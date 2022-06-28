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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по Очакову: показали фото наслідків

Ракетний удар по Очакову: показали фото наслідків

Київ • УНН

 • 117077 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва опублікувала фото наслідків ракетного удару по Очакову, внаслідок якого загинула шестирічна дитина, інформує УНН.

Деталі

"28 червня. П’ята година ранку. Прямі влучання ракетами у житлові будинки міста Очаків. Шість поранених, з них 4 дитини –тримісячне немовля зараз у комі, однорічна дитина, 13 та 16-річні. Дві людини загинуло. Серед них дитина 6 років!" – повідомила Замазєєва.

Вона додала, що розбір завалів триває.

За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, в Очакові внаслідок ракетного удару загинуло троє людей.

Нагадаємо

Цієї ночі російські окупанти випустили по Миколаєву приблизно 11 ракет, частину збила ППО.

Українські Національні Новини

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