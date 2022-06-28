Ракетний удар по Очакову: показали фото наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва опублікувала фото наслідків ракетного удару по Очакову, внаслідок якого загинула шестирічна дитина, інформує УНН.
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"28 червня. П’ята година ранку. Прямі влучання ракетами у житлові будинки міста Очаків. Шість поранених, з них 4 дитини –тримісячне немовля зараз у комі, однорічна дитина, 13 та 16-річні. Дві людини загинуло. Серед них дитина 6 років!" – повідомила Замазєєва.
Вона додала, що розбір завалів триває.
За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, в Очакові внаслідок ракетного удару загинуло троє людей.
Нагадаємо
Цієї ночі російські окупанти випустили по Миколаєву приблизно 11 ракет, частину збила ППО.