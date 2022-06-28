Ракетный удар по Очакову: показали фото последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опубликовала фото последствий ракетного удара по Очакову, в результате которого погиб шестилетний ребенок, информирует УНН.
Детали
"28 июня. Пять часов утра. Прямые попадания ракетами в жилые дома города Очаков. Шесть раненых, из них 4 ребенка – трехмесячный младенец сейчас в коме, годовалый ребенок, 13 и 16-летние. Два человека погибли. Среди них ребенок 6 лет!" – сообщила Замазеева.
Она добавила, что разбор завалов продолжается.
По данным мэра Николаева Александра Сенкевича, в Очакове в результате ракетного удара погибли три человека
Напомним
Этой ночью российские оккупанты выпустили по Николаеву примерно 11 ракет, часть сбила ПВО.