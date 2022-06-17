Ракетний удар по Миколаєву: загинула одна людина, шестеро поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного удару загинула одна людина, шестеро дістали поранення, серед них дитина, також пошкоджено чотири житлові багатоповерхівки. Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім, передає УНН.
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"Від ракетного удару вранці в Миколаєві постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Наразі є один загиблий та шість поранених (з них одна дитина). Тривають рятувальні роботи", – написав Кім.
Доповнення
Російські загарбники сьогодні вранці знову вдарили ракетами по Миколаєву.