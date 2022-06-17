Ракетний удар по Миколаєву: загинула одна людина, шестеро поранено

Цитата

"Від ракетного удару вранці в Миколаєві постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Наразі є один загиблий та шість поранених (з них одна дитина). Тривають рятувальні роботи", – написав Кім.

Доповнення

Російські загарбники сьогодні вранці знову вдарили ракетами по Миколаєву.