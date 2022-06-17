Ракетный удар по Николаеву: погиб один человек, шестеро ранены

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"От ракетного удара утром в Николаеве пострадало 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры. На данный момент один погибший и шесть раненных (из них один ребёнок). Ведутся спасательные работы", – написал Ким.

Дополнение

Российские захватчики сегодня утром снова ударили ракетами по Николаеву.