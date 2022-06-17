Ракетный удар по Николаеву: погиб один человек, шестеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Николаеве в результате вражеского ракетного удара погиб один человек, шестеро получили ранения, среди них ребенок, также повреждены четыре жилых многоэтажки. Об этом сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким, передает УНН.
Цитата
"От ракетного удара утром в Николаеве пострадало 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры. На данный момент один погибший и шесть раненных (из них один ребёнок). Ведутся спасательные работы", – написал Ким.
Дополнение
Российские захватчики сегодня утром снова ударили ракетами по Николаеву.