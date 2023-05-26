Ракетний удар по Дніпру: рятувальники ліквідували пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Рятувальники ДСНС ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок ракетного удару рф по Дніпру, передає УНН із посиланням на МВС.
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За даними МВС, часткових руйнувань зазнала триповерхова будівля медичного закладу. Там, а також у поряд розташованій будівлі та у ветеринарній клініці, виникли пожежі.
"Всі займання, загальною площею близько 1200 кв. м, ліквідовано", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо
Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.
Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа.
Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня.
За попередніми даними, дві людини загинули, ще 23 – отримали поранення.