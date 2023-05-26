Ракетный удар по Днепру: спасатели ликвидировали пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары, возникшие в результате ракетного удара рф по Днепру, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
По данным МВД, частичным разрушениям подверглось трехэтажное здание медицинского учреждения. Там, а также в рядом расположенном здании и в ветеринарной клинике, возникли пожары.
"Все возгорания, общей площадью около 1200 кв. м, ликвидированы", - говорится в сообщении.
Напомним
Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.
Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар.
Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая.
По предварительным данным, два человека погибли, еще 23 – получили ранения.