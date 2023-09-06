Ракетна атака рф на Київщину: влучань не зафіксовано, уламки ракети впали біля залізничної колії - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Внаслідок ракетної атаки росії на Київську область у середу вранці у низці населених пунктів виникли пожежі, уламки ворожої впали поблизу залізничної колії. Постраждалих та влучань немає. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
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Повітряна тривога на Київщині тривала майже 2 години.
«На території області працювала ППО. Влучання в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано, постраждалих немає», - заявив Кравченко.
Уламки від ворожої ракети, як повідомляється, впали поблизу залізничної колії. Рух залізничного транспорту не зупинятимуть, зазначив Кравченко.
Також внаслідок падіння уламків у низці населених пунктів виникли пожежі травʼяного настилу. В одній із громад через падіння уламків було займання біля торгового закладу. Повністю знищені вантажівка та екскаватор, частково пошкоджено приміщення торгового закладу. Пожежі ліквідовано.
Крім того через падіння уламків в одній із громад пошкоджено фасади споруд, приватні автівки, вікна в одній із багатоповерхівок, медичному закладі та відділі поліції.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, уночі на території торговельного підприємства в Київській області виникла пожежа через ворожий обстріл. Туди потрапили уламки ракети.
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