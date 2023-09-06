Ракетная атака рф на Киевщину: попаданий не зафиксировано, обломки ракеты упали возле железнодорожного пути - ОВА

Детали

Воздушная тревога на Киевщине длилась почти 2 часа.

«На территории области работала ПВО. Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет», - заявил Кравченко.

Обломки от вражеской ракеты, как сообщается, упали вблизи железнодорожного пути. Движение железнодорожного транспорта останавливать не будут, отметил Кравченко.

Также в результате падения обломков в ряде населенных пунктов возникли пожары травяного настила. В одной из общин из-за падения обломков было возгорание возле торгового заведения. Полностью уничтожены грузовик и экскаватор, частично повреждено помещение торгового заведения. Пожары ликвидированы.

Кроме того, из-за падения обломков в одной из общин повреждены фасады зданий, частные автомобили, окна в одной из многоэтажек, медицинском учреждении и отделе полиции.

Напомним

Как сообщал УНН, ночью на территории торгового предприятия в Киевской области возник пожар из-за вражеского обстрела. Туда попали обломки ракеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Украинская ПВО ночью сбила 23 воздушные цели