Ракета Falcon 9 стартувала у Флориді: вона доставить на МКС понад 2 тонни вантажу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартувала о 3:14 ранку за східним поясним часом з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді, для поповнення запасів на МКС, за допомогою якої доставлять більше ніж 2 тонни вантажу. Про це інформує УНН з посиланням на NASA.
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Запущений у межах 23-ї комерційної місії SpaceX з поповнення запасів космічний корабель повинен автономно пристикуватися до станції МКС близько 11 години ранку понеділка, 30 серпня, і буде залишатися на станції близько місяця.
Це вже третій політ модифікованого вантажного корабля Cargo Dragon 2 компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу, ніж раніше, а також може автономно стикуватися із станцією.
Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем з постачання на МКС, який також здатний повертати вантажі на Землю.