Ракета Falcon 9 стартувала у Флориді: вона доставить на МКС понад 2 тонни вантажу

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Запущений у межах 23-ї комерційної місії SpaceX з поповнення запасів космічний корабель повинен автономно пристикуватися до станції МКС близько 11 години ранку понеділка, 30 серпня, і буде залишатися на станції близько місяця.

Це вже третій політ модифікованого вантажного корабля Cargo Dragon 2 компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу, ніж раніше, а також може автономно стикуватися із станцією.

Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем з постачання на МКС, який також здатний повертати вантажі на Землю.