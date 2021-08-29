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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде: она доставит на МКС более 2 тонн груза

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде: она доставит на МКС более 2 тонн груза

Киев  •  УНН

 • 29927 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала в 3:14 утра по восточному поясному времени в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде, для пополнения запасов на МКС, с помощью которой доставят более 2 тонн груза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.

Детали

Запущенный в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов космический крабль должен автономно пристыковаться к станции МКС около 11 часов утра понедельника, 30 августа, и будет оставаться на станции около месяца.

Это уже третий полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, чем раньше, а также может автономно стыковаться со станцией.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю.

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