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"Рак - це заразно": 10 поширених міфів про рак

"Рак - це заразно": 10 поширених міфів про рак

Київ • УНН

 • 252996 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Рак - одна з найбільш поширених хвороб, яка оповита чутками й "міфами". Домисли навколо онкологічних захворювань заважають як самим пацієнтам, так і лікарям вчасно знайти один одного. Тому журналісти УНН разом з фахівцями лікарні ізраїльської онкології LISOD вирішили розвінчати найпопулярніші міфи про рак. Що правда, а що брехня - читайте в матеріалі.

Рак - це заразно

На питання, чи заразний рак, відповідь однозначна — ні: він не передається статевим або повітряно-краплинним шляхом. Тому не треба боятися людей, які хворіють на рак!

У 2007 році у Швеції було проведено одне цікаве дослідження, завдяки якому вчені встановили, що рак не передається через кров. Загалом онкологічне захворювання розвивається в організмі індивідуально і не потрапляє у тіло через контакти з онкохворим пацієнтом. Деякі віруси все ж таки можуть збільшувати ризик розвитку раку, наприклад вірус папіломи людини, який передається через контакт шкіри зі шкірою.

Від раку завжди вмирають

Це те, чого бояться пацієнти, у яких тільки діагностували рак. В їхніх очах чомусь одразу читається безвихідь, а її не повинно бути, адже онкологічне захворювання — не те саме, що смерть! Не приховуватимемо, деякі форми раку мають дуже високу летальність. Наприклад, гліобластома, або рак мозку. Також якщо пухлина діагностована на 4 стадії, лікарі не завжди можуть вилікувати пацієнта.

При цьому якщо хвороба знаходиться на початковій стадії, то в більшості випадків вона ефективно піддається лікуванню! Крім цього, є форми раку з дуже малоймовірним летальним завершенням. Так мало хто помирає від раку щитовидної залози. Ми настільки боїмося раку, що заплющуємо очі і не звертаємо уваги на суху статистику: у людей, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, тривалість життя, як правило, менша.

Тому не називатимемо рак захворюванням зі 100% летальним результатом. Все залежить від діагнозу, загального стану здоров'я пацієнта та його морального настрою!

Раніше раку не було

Рак – одне з найдавніших захворювань. Перша згадка про рак датована 16 століттям до нашої ери. Цікавий факт: ракова пухлина згадувалась у папірусі Едвіна Сміта.

Про меланому (рак шкіри, - ред.) писав навіть великий Гіппократ в 5 столітті до нашої ери. А про "смертельні чорні пухлини з метастазами і чорною рідиною в тілі" - європейські дослідники 17-18 століть.

Тому підкреслимо, що рак - це давнє захворювання, яке раніше просто не вміли діагностувати. Зараз, завдяки новітнім технологіям у медицині, ми знаємо про онкозахворювання дуже багато і саме тому складається враження, що “раніше раку не було”.

Рак можна вилікувати народними засобами

Ви можете бути адептами народної медицини або вірити лише доказовим лікарям — ваше право. Зі свого боку, ми лише можемо констатувати такі факти: по-перше, засоби, які використовуються в народній медицині, можуть бути шкідливими для здоров'я. По-друге, народні засоби можуть вступати в реакцію з протипухлинними препаратами або ліками, які пацієнт приймає від інших хвороб. Що може бути небезпечним для здоров'я, а також знизити ефективність лікування. І, по-третє: вдаючись до народної медицини, хворий втрачає дорогоцінний час. Адже чим раніше розпочати лікування раку, тим вищий шанс вилікуватися. Рішення за вами, але ми зі свого боку рекомендуємо звертатися до висококваліфікованих фахівців, які займаються лише доказовою медициною та мають відповідну освіту.

Мобільний телефон стимулює розвиток онкології

Мобільний телефон давно не розкіш. Ним користується чи не кожен українець, і тому багатьох турбує, чи реально мобільний може провокувати онкологічні захворювання. Відповідь — ні. Звідки взялися ці чутки?

Справа в тому, що мобільні телефони випромінюють радіохвилі, які є неіонізуючим випромінюванням. Їх справді поглинає наше тіло, але таке випромінювання ніяк не впливає на розвиток раку: небезпечне лише іонізуюче випромінювання. Тому будьте спокійні та користуйтесь мобільними телефонами на здоров'я!

ГМО призводить до раку

Один із найпоширеніших міфів! Почнемо із того, що взагалі таке ГМО. Це генетично модифікований організм, тобто його генотип був штучно змінений за допомогою методів генної інженерії. Найчастіше ГМО застосовується до продуктів харчування: картоплі, помідора та інших. Наприклад, генномодифікована картопля не страждає від колорадського жука та стійка до заморозків.

Досліджень, які показали, що ГМО може призвести до розвитку раку, на сьогоднішній день немає. Така чутка з'явилася через дослідження Жиля-Еріка Сераліні. Він провів експеримент, взявши дві групи мишей: одних годували генномодифікованою кукурудзою, а других – звичайною. В результаті виявилося, що у перших з часом виник рак, а у других - ні.

Але пізніше виявилося, що порода мишей, яких годували генномодифікованим картоплею, більш схильна до ризику розвитку злоякісних пухлин. Саме тому вони й захворіли на рак. Пізніше результати дослідження спростували.

Тому можемо з усією відповідальністю заявити — достовірних досліджень, які б підтверджували, що ГМО призводить до раку, — немає.

За кордоном краще лікують

Багато хто не знає, що лікування онкозахворювань проводиться за єдиними міжнародними протоколами як за кордоном, так і в Україні. Медики лікарні ізраїльської онкології LISOD діють відповідно до міжнародних медичних протоколів (NCCN, ESMO та ін., — ред.). У лікарні використовують усі сучасні методики лікування онкологічних захворювань, що мають підтверджену ефективність. Використовуються як традиційні способи, так і нові розробки.

Тому як закордоном, так і в Україні є хороші та висококваліфіковані фахівці, які ефективно лікують рак

Рак передається у спадок

Генетична схильність до раку справді може бути, але успадкувати хворобу як майно не можна. Наприклад, якщо ваші родичі перенесли рак (особливо родичі першої лінії — ред.), ризик захворіти вище, ніж у тих, чиї рідні не страждали від пухлин.

Такий ризик досить високий і становить 7%. Але в той же час це означає і те, що людям із генетичною схильністю до раку потрібно ретельніше за інших стежити за своїм здоров'ям.

Всім людям незалежно від ризиків слід регулярно проходити скринінгові обстеження. Вони дозволяють виявити небезпечне захворювання на ранній стадії, коли лікування є найбільш ефективним.

Стрес - причина виникнення пухлин

Не сперечатимемося, що будь-який стрес негативно впливає на здоров'я. У людини, яка постійно хвилюється, може виникнути безсоння та багато інших некомфортних наслідків. Загалом тривалий хронічний стрес може опосередковано послужити початком для “запуску” хронічного захворювання.

Однак прямого зв'язку між онкологічними захворюваннями та стресом не існує. Неможливо захворіти на рак через те, що людина "стресує" з приводу побутових проблем.

Рак повністю не виліковується

Багато пацієнтів бояться рецидивів, але можемо заявити, що більшість злоякісних пухлин повністю виліковні. Наприклад, рак шкіри, нижньої губи, більшість раків нирки, сечового міхура, кишечника, матки, молочної залози, злоякісних лейкозів.

Хочеться відзначити одне – запорукою надійного лікування є своєчасна діагностика. Адже чим раніше виявлено захворювання, тим швидше та ефективніше пройде лікування.

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