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Рак кишечника "помолодшав". Ситуація в Україні

Рак кишечника "помолодшав". Ситуація в Україні

Київ • УНН

 • 26939 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Останнім часом все більше молодих людей хворіють на рак кишечника. Такого висновку дійшли австралійські вчені, передає УНН з посиланням на науковий журнал Cancer.

Деталі

Щоб з'ясувати, як змінилися тенденції захворюваності на рак кишечника за останні роки, дослідники вивчили інформацію з реєстру національної бази даних США по раку.

Так, за 2004-2015 роки діагноз "рак прямої кишки" діагностували у понад 130 тис. пацієнтів у віці до 50 років, і у більш ніж мільйона пацієнтів у віці старше 50 років. З'ясувалося, що навіть за такий незначний термін частка пацієнтів молодше 50 років зросла з 10 до 12,2%.

Фахівці підкреслюють - причина зростання захворюваності на рак кишечника у молодих пацієнтів неясна, проте нові дослідження показують, що це може бути пов'язано зі збільшенням маси тіла і зміною в складі шлунково-кишкової флори.

Ситуація в Україні

При цьому, в Україні, згідно з даними Національного канцер-реєстру ,у 2020 р було зареєстровано 6285 нових випадків цієї
патології, найвищі рівні захворюваності припадають на вікову категорію 65-84 роки.

На думку клінічного онколога лікарні ізраїльської онкології LISOD Максима Єрмакова, ситуація в Україні в розрізі віку не особливо відрізняється від світової. Проблема - в діагностиці.

Цитата

"Навряд чи ситуація в Україні із захворюваністю кардинально відрізняється від інших європейських країн. Ось що може відрізнятися - так це рівень діагностики. Пухлини товстої і прямої кишки (колоректальний рак - ред.) розвиваються досить повільно і досить довго не мають ніяких симптомів. Тому, якщо у вікового пацієнта виявлений запущений колоректальний рак, розвиватися він почав роки, якщо не десятиліття раніше. На жаль, рідко коли українці при всякій відсутності гастроентерологічних симптомів самостійно проходять скринінги колоректального раку. Адже саме цю онкологічну хворобу можна успішно "профілактувати", просто видаливши поліпи під час колоноскопії, не чекаючи, коли вони переродяться в злоякісну пухлину!",- пояснив лікар.

Українські Національні Новини

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