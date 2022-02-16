Рак кишечника "помолодел". Ситуация в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В последнее время все больше молодых людей заболевают раком кишечника. К такому выводу пришли австралийские ученые, передает УНН со ссылкой на научный журнал Cancer.
Детали
Чтобы выяснить, как изменились тенденции заболеваемости раком кишечника за последние годы, исследователи изучили информацию из реестра Национальной базы данных США по раку.
Так, за 2004-2015 годы диагноз "рак прямой кишки" диагностировали у более 130 тыс. пациентов в возрасте до 50 лет, и у более чем миллиона пациентов в возрасте старше 50 лет. Выяснилось, что даже за такой незначительный срок доля пациентов моложе 50 лет выросла с 10 до 12,2%.
Специалисты подчеркивают - причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых пациентов неясна, однако новые исследования показывают, что это может быть связано с увеличением массы тела и изменением в составе желудочно-кишечной флоры.
Ситуация в Украине
При этом, в Украине, согласно данным Национального канцер-реестра, в 2020 г было зарегистрировано 6285 новых случаев этой патологии, самые высокие уровни заболеваемости приходятся на возрастную категорию 65-84 года.
По мнению клинического онколога Больницы израильской онкологии LISOD Максима Ермакова, ситуация в Украине в разрезе возраста не особо отличается от мировой. Проблема – в диагностике.
Цитата
"Вряд ли ситуация в Украине с заболеваемостью кардинально отличается от остальных европейских стран. Вот что может отличаться – так это уровень диагностики. Опухоли толстой и прямой кишки (колоректальный рак - ред.) развиваются довольно медленно и достаточно долго не имеют никаких симптомов. Поэтому, если у возрастного пациента обнаружен запущенный колоректальный рак, развиваться он начал годы, если не десятилетия раньше. К сожалению, редко когда украинцы при всяком отсутствии гастроэнтерологических симптомов самостоятельно проходят скрининги колоректального рака. А ведь именно эту онкологическую болезнь можно успешно "профилактировать", просто удалив полипы во время колоноскопии, не дожидаясь, когда они переродятся в злокачественную опухоль!", - объяснил врач.