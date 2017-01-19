Радянський марш увімкнули під час водохресних купань у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні під час купання у джерелі святого Даниїла у Кропивницькому, представники Української православної церкви Московського патріархату увімкнули пісню на музику радянського маршу “Прощання слов’янки”. Про це кореспонденту УНН розповіли очевидці.
Так, у марші лунали слова “ждут победы России святые”, які викликали обурення громадян.
За їхніми словами, на вимогу громадян виключити цю композицію, церковники відповіли, що українці і росіяни — братній народ.
Але в результаті музику вимкнули.
Відео з події оприлюднив місцевий журналіст Павло Лесниченко на YouTube.