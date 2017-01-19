Радянський марш увімкнули під час водохресних купань у Кропивницькому

Так, у марші лунали слова “ждут победы России святые”, які викликали обурення громадян.

За їхніми словами, на вимогу громадян виключити цю композицію, церковники відповіли, що українці і росіяни — братній народ.

Але в результаті музику вимкнули.

Відео з події оприлюднив місцевий журналіст Павло Лесниченко на YouTube.