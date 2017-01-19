Советский марш включили во время крещенских купаний в Кропивницком

Так, в марше звучали слова "ждут победы России святые", которые вызвали возмущение граждан.

По их словам, по требованию граждан выключить эту композицию, церковники ответили, что украинцы и россияне - братский народ.

Но в результате музыку выключили.

Видео с события обнародовал местный журналист Павел Лесниченко на YouTube.