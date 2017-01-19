Советский марш включили во время крещенских купаний в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня во время купания в источнике святого Даниила в Кропивницком, представители Украинской православной церкви Московского патриархата включили песню на музыку советского марша "Прощание славянки". Об этом корреспонденту УНН рассказали очевидцы.
Так, в марше звучали слова "ждут победы России святые", которые вызвали возмущение граждан.
По их словам, по требованию граждан выключить эту композицию, церковники ответили, что украинцы и россияне - братский народ.
Но в результате музыку выключили.
Видео с события обнародовал местный журналист Павел Лесниченко на YouTube.