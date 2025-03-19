"Розмова тривала дуже довго": радник Білого дому розповів деталі переговорів Трампа і путіна

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін під час "тривалої розмови" 18 березня обговорили двосторонні відносини, припинення війни в Україні, пише УНН.

Деталі

"Розмова почалася вчасно і тривала дуже довго, і обидва президенти обговорили безліч питань: від майбутнього двосторонніх відносин, стабілізації регіону, до вирішення цієї проблеми в Україні, припинення цієї війни, припинення вбивств", - сказав Волтц про телефонну розмову президента Трампа з путіним.

Доповнення

путін під час телефонної розмови з Трампом погодився обмежити російські атаки на українські енергетичні активи, але відмовився погодитися на ширше 30-денне припинення вогню, як того прагнули США, а також вимагав від США та інших країн припинити передачу зброї та розвідданих. Вони розмовляли понад 90 хвилин.