"Разговор длился очень долго": советник Белого дома рассказал детали переговоров Трампа и путина

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин во время "продолжительного разговора" 18 марта обсудили двусторонние отношения, прекращение войны в Украине, пишет УНН.

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"Разговор начался вовремя и продолжался очень долго, и оба президента обсудили множество вопросов: от будущего двусторонних отношений, стабилизации региона, до решения этой проблемы в Украине, прекращения этой войны, прекращения убийств", - сказал Уолтц о телефонном разговоре президента Трампа с путиным.

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путин во время телефонного разговора с Трампом согласился ограничить российские атаки на украинские энергетические активы, но отказался согласиться на более широкое 30-дневное прекращение огня, как того стремились США, а также требовал от США и других стран прекратить передачу оружия и разведданных. Они разговаривали более 90 минут.