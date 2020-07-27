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Радник Трампа з нацбезпеки заразився COVID-19

Радник Трампа з нацбезпеки заразився COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Білий дім підтвердив, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайєн отримав позитивний результат на коронавірус, передає УНН із посиланням на BBC.

У заяві Білого дому зазначається, що у 54-річного помічника президента США є легкі симптоми COVID-19. Він самоізолювався і продовжує роботу віддалено, щоб не було ризику заразити перших осіб держави.

"Робота Ради національної безпеки США триває безперервно", - зазначили в Білому домі.

Додамо, що Роберт О'Брайєн змінив Джона Болтона на посаді радника з національної безпеки президента США у вересні 2019 року.

Також додамо, що, за інформацією Університету Джонса Хопкінса, у США зафіксовано понад 4,2 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 146 тис. осіб.

Як повідомляв УНН, раніше в Конгресі США засудили Трампа за погіршення ситуації з COVID-19.

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