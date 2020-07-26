У Конгресі США засудили Трампа за погіршення ситуації з COVID-19 та запропонували називати його "пан далі - гірше"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) 26 липня розкритикувала президента країни Дональда Трампа за його підхід до боротьби з пандемією, запропонувавши називати американського лідера “пан далі — гірше”, пише УНН.
“З самого початку він погіршив ситуацію. Зволікання, заперечення, (його слова про те, що) це містифікація, що це чарівним чином пройде”, — заявила Пелосі в ефірі телекомпанії CBS.
У зв’язку з цим спікер запропонувала дати американському лідерові нове прізвисько. “У мене для нього є нове ім’я — “Пан далі — гірше”, — сказала Пелосі. Дослівно використану нею фразу “Mr. Make Matters Worse” можна перевести як “пан, (який) робить ситуацію ще гірше”.
За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, у США зафіксовано понад 4,19 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 146 тис. осіб.
Раніше, президент США Дональд Трамп визнав, що він робить помилки в оцінці деяких показників пандемії коронавірусної інфекції.