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Трамп визнав, що може помилятися у певних оцінках показників пандемії COVID-19

Трамп визнав, що може помилятися у певних оцінках показників пандемії COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп визнав, що він робить помилки в оцінці деяких показників пандемії коронавірусної інфекції, пише УНН.

“Я вважаю, що усі роблять помилки”, — сказав глава держави в інтерв’ю телеканалу Fox News, коли йому показали уривки з найбільш сумнівних його заяв. Трамп в інтерв’ю при цьому зазначив, що не погрішив проти істини коли 1 липня висловив надію на швидке закінчення пандемії. “Я опинюся правим у кінцевому рахунку”, — заявив він, маючи на увазі, що пандемія рано чи пізно завершиться.

Під час інтерв’ю з’ясувалося, що президент США вживає формулювання “смертність”, коли насправді мова йде про рівень летальності захворювання, що викликається коронавірусом (COVID-19). Трамп неодноразово стверджував, ніби цей показник в США є одним з найнижчих в світі, хоча це не так. Американський Університет Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі даних федеральної і місцевої влади, вважає, що рівень летальності COVID-19 в Сполучених Штатах (7-е місце) нижче, ніж у Великій Британії, Мексиці, Ірані, Індонезії, Єгипті та Іраку, але вище, ніж в інших країнах, включаючи Бразилію і Росію.

Watch the latest video at foxnews.com

У Білому домі користуються статистикою Європейського центру профілактики та контролю захворювань, згідно з якою цей показник в США нижче, ніж в Італії та Франції, але вище, ніж в Бразилії і Південній Кореї. При цьому в графіках Білого дому, які принесли Трампу під час інтерв’ю, не вказані Росія і ряд інших держав, які фігурують у Університету Джонса Хопкінса.

За інформацією цієї дослідницької організації, в США виявлені більш 3,73 млн випадків зараження коронавірусом, померли 140 255 осіб, видужали 1 122 720 пацієнтів. Найбільша кількість смертей на території США припадає на штати Нью-Йорк (більш 34,4 тис.), Нью-Джерсі (близько 15,7 тис.) і Массачусетс (понад 8,4 тис.). В країні третю добу поспіль коронавірусом інфікуються більше 70 тис. осіб.

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