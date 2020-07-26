В Конгрессе США осудили Трампа за усугубление ситуации с COVID-19 и предложили называть его "господин дальше - хуже"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101726 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111008 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115880 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148664 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115979 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140438 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103989 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102795 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105065 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102275 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Конгрессе США осудили Трампа за усугубление ситуации с COVID-19 и предложили называть его "господин дальше - хуже"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) 26 июля раскритиковала президента страны Дональда Трампа за его подход к борьбе с пандемией, предложив называть американского лидера “господин дальше — хуже”, пишет УНН.

“С самого начала он усугубил ситуацию. Промедление, отрицание, (его слова о том, что) это мистификация, что это волшебным образом пройдет”, — заявила Пелоси в эфире телекомпании CBS.

В связи с этим спикер предложила дать американскому лидеру новое прозвище. “У меня для него есть новое имя — “Господин дальше — хуже”, — сказала Пелоси. Дословно использованную ей фразу “Mr. Make Matters Worse” можно перевести как “господин, (который) делает ситуацию еще хуже”.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,19 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 146 тыс. человек.

Ранее, президент США Дональд Трамп признал, что он совершает ошибки в оценке некоторых показателей пандемии коронавирусной инфекции.

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