В Конгрессе США осудили Трампа за усугубление ситуации с COVID-19 и предложили называть его "господин дальше - хуже"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) 26 июля раскритиковала президента страны Дональда Трампа за его подход к борьбе с пандемией, предложив называть американского лидера “господин дальше — хуже”, пишет УНН.
“С самого начала он усугубил ситуацию. Промедление, отрицание, (его слова о том, что) это мистификация, что это волшебным образом пройдет”, — заявила Пелоси в эфире телекомпании CBS.
В связи с этим спикер предложила дать американскому лидеру новое прозвище. “У меня для него есть новое имя — “Господин дальше — хуже”, — сказала Пелоси. Дословно использованную ей фразу “Mr. Make Matters Worse” можно перевести как “господин, (который) делает ситуацию еще хуже”.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,19 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 146 тыс. человек.
Ранее, президент США Дональд Трамп признал, что он совершает ошибки в оценке некоторых показателей пандемии коронавирусной инфекции.