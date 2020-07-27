Советник Трампа по нацбезопасности заразился COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Белый дом подтвердил, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен получил положительный результат на коронавирус, передает УНН со ссылкой на BBC.
В заявлении Белого дома отмечается, что у 54-летнего помощника президента США есть легкие симптомы COVID-19. Он самоизолировался и продолжает работу удаленно, чтобы не было риска заразить первых лиц государства.
"Работа Совета национальной безопасности США продолжается непрерывно", – отметили в Белом доме.
Добавим, что Роберт О'Брайен сменил Джона Болтона в должности советника по национальной безопасности президента США в сентябре 2019 года.
Также добавим, что, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 146 тыс. человек.
Как сообщал УНН, ранее в Конгрессе США осудили Трампа за ухудшение ситуации с COVID-19.