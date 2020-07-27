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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 89906 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107051 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 111920 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113558 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 136205 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103078 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102690 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104949 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102227 просмотра

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Советник Трампа по нацбезопасности заразился COVID-19

Советник Трампа по нацбезопасности заразился COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12317 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Белый дом подтвердил, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен получил положительный результат на коронавирус, передает УНН со ссылкой на BBC.

В заявлении Белого дома отмечается, что у 54-летнего помощника президента США есть легкие симптомы COVID-19. Он самоизолировался и продолжает работу удаленно, чтобы не было риска заразить первых лиц государства.

"Работа Совета национальной безопасности США продолжается непрерывно", – отметили в Белом доме.

Добавим, что Роберт О'Брайен сменил Джона Болтона в должности советника по национальной безопасности президента США в сентябре 2019 года.

Также добавим, что, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 146 тыс. человек.

Как сообщал УНН, ранее в Конгрессе США осудили Трампа за ухудшение ситуации с COVID-19.

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