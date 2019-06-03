Радник Трампа сумнівається в здатності палестинців до самоврядування

В інтерв’ю порталу Axios автора плану врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, що розробляється вашингтонської адміністрацією, запитали, чи може Палестина “без втручання” Ізраїлю здійснювати самоврядування. “Це дуже хороше запитання... Є надія, що з часом вони зможуть стати здатними управляти (самі собою)”, — відповів він.

Радник вважає, що палестинці “повинні мати справедливу судову систему... свободу преси, свободу самовираження, терпимість по відношенню до всіх релігій”, перш ніж їх території можуть стати “доступними для інвестицій”. Відповідаючи на питання, чи можуть палестинці очікувати припинення “ізраїльського втручання на урядовому або військовому рівні”, Кушнер сказав: “Я думаю, що це висока планка... Якщо у вас немає належної урядової структури і відповідної системи безпеки, коли люди живуть в страху перед терором, це шкодить палестинцям”.

Кушнера також попросили пояснити, чому палестинці, що сприймають негативно зусилля Вашингтона щодо врегулювання, повинні прийняти план. “Я тут не для того, щоб мені довіряли... Вони винесуть судження з цього (плану), грунтуючись на фактах, а потім приймуть рішення” — сказав радник президента.

Варто нагадати, що Помпео засумнівався в успіху “угоди століття” щодо ситуації на Близькому Сході.