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Советник Трампа сомневается в способности палестинцев к самоуправлению

Советник Трампа сомневается в способности палестинцев к самоуправлению

Киев  •  УНН

 • 10456 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Старший советник президента США Джаред Кушнер поставил под сомнение способность палестинцев осуществлять самоуправление без помощи Израиля в условиях, когда у них нет надлежащих, по его мнению, правительственной структуры и системы безопасности, пишет УНН.

В интервью порталу Axios автора плана урегулирования палестино-израильского конфликта, разрабатываемого вашингтонской администрацией, спросили, может ли Палестина “без вмешательства” Израиля осуществлять самоуправление. “Это очень хороший вопрос... Есть надежда, что со временем они смогут стать способными управлять (сами собой)”, — ответил он.

Советник считает, что палестинцы “должны иметь справедливую судебную систему... свободу прессы, свободу самовыражения, терпимость по отношению ко всем религиям”, прежде чем их территории могут стать “доступными для инвестиций”. Отвечая на вопрос, могут ли палестинцы ожидать прекращения “израильского вмешательства на правительственном или военном уровне”, Кушнер сказал: “Я думаю, что это высокая планка... Если у вас нет надлежащей правительственной структуры и соответствующей системы безопасности, когда люди живут в страхе перед террором, это вредит палестинцам”.

Кушнера также попросили пояснить, почему палестинцы, воспринимающие негативно усилия Вашингтона по урегулированию, должны принять план. “Я здесь не для того, чтобы мне доверяли... Они вынесут суждения по этому (плану), основываясь на фактах, а затем примут решение” — сказал советник президента.

Стоит напомнить, что Помпео усомнился в успехе “сделки века” по ситуации на Ближнем Востоке.

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