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Раді пропонують тимчасово зняти ввізні мита з іноземного брендового одягу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У парламенті зареєстровано проект закону № 9018 про внесення змін до статті 397 Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо здешевлення одягу, з посиланням на сайт ВРУ передає УНН.

Раді пропонують тимчасово зняти ввізні мита з іноземного брендового одягу

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є спрощення процедури ввезення та вивезення з митної території України брендового одягу для вільного обігу, а також здешевлення вартості одягу імпортного виробництва.

Крім того, проектом закону передбачено зниження вартості імпортної сировини (пряжа, нитки, тканини тощо) та збільшення за рахунок цього виробництва товарів з доданою вартістю (тканини, одяг) і як результат здешевлення кінцевої вартості готової текстильної продукції вітчизняного виробництва.

“На даний час діють досить ускладнені митні процедури щодо ввезення для вільного обігу імпортного брендового одягу в Україну або вивезення брендового одягу українських виробників для вільного обігу за кордон. Законопроектом пропонується знизити пільгові ставки мита на текстильні матеріали та текстильні вироби. Також пропонується, брендовий одяг, який імпортується в Україну чи експортується з України для вільного обігу, внести до переліку товарів, до яких не застосовуються заходи, пов’язані з призупиненням митного оформлення”, — підкреслили автори законопроекту.

Нагадаємо, податковий комітет парламенту пропонує однакові ставки на ввезення автомобілів як для “євроблях”, так і для офіційних дилерів.

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