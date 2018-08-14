Раде предлагают временно снять ввозные пошлины с иностранной брендовой одежды

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его целью является упрощение процедуры ввоза и вывоза с таможенной территории Украины брендовой одежды для свободного обращения, а также удешевления стоимости одежды импортного производства.

Кроме того, проектом закона предусмотрено снижение стоимости импортного сырья (пряжа, нитки, ткани и т.д.) и увеличение за счет этого производства товаров с добавленной стоимостью (ткани, одежда) и как результат удешевления конечной стоимости готовой текстильной продукции отечественного производства.

“В настоящее время действуют достаточно осложненные таможенные процедуры по ввозу для свободного обращения импортной брендовой одежды в Украине или вывоз брендовой одежды украинских производителей для свободного обращения за границу. Законопроектом предлагается снизить льготные ставки пошлины на текстильные материалы и текстильные изделия. Также предлагается, брендовую одежду, которая импортируется в Украину или экспортируется из Украины для свободного обращения, внести в перечень товаров, к которым не применяются меры, связанные с приостановлением таможенного оформления”, - подчеркнули авторы законопроекта.

Напомним, налоговый комитет парламента предлагает одинаковые ставки на ввоз автомобилей как для “евроблях”, так и для официальных дилеров.