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Раде предлагают временно снять ввозные пошлины с иностранной брендовой одежды

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. В парламенте зарегистрирован проект закона № 9018 о внесении изменений в статью 397 Таможенного кодекса Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно удешевления одежды, со ссылкой на сайт ВРУ передает УНН.

Раде предлагают временно снять ввозные пошлины с иностранной брендовой одежды

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его целью является упрощение процедуры ввоза и вывоза с таможенной территории Украины брендовой одежды для свободного обращения, а также удешевления стоимости одежды импортного производства.

Кроме того, проектом закона предусмотрено снижение стоимости импортного сырья (пряжа, нитки, ткани и т.д.) и увеличение за счет этого производства товаров с добавленной стоимостью (ткани, одежда) и как результат удешевления конечной стоимости готовой текстильной продукции отечественного производства.

“В настоящее время действуют достаточно осложненные таможенные процедуры по ввозу для свободного обращения импортной брендовой одежды в Украине или вывоз брендовой одежды украинских производителей для свободного обращения за границу. Законопроектом предлагается снизить льготные ставки пошлины на текстильные материалы и текстильные изделия. Также предлагается, брендовую одежду, которая импортируется в Украину или экспортируется из Украины для свободного обращения, внести в перечень товаров, к которым не применяются меры, связанные с приостановлением таможенного оформления”, - подчеркнули авторы законопроекта.

Напомним, налоговый комитет парламента предлагает одинаковые ставки на ввоз автомобилей как для “евроблях”, так и для официальных дилеров.

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