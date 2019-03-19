Раді пропонують розробити стандарти української мови для іноземців та направляти викладачів за кордон

КИЇВ. 19 березня. УНН. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді проект закону №10159 "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо сприяння держави у вивченні української мови". В ньому йдеться про пропозиції розробити стандарти української мови для іноземців та направленні українських викладачів у іноземні заклади освіти. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.