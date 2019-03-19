Раді пропонують розробити стандарти української мови для іноземців та направляти викладачів за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді проект закону №10159 "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо сприяння держави у вивченні української мови". В ньому йдеться про пропозиції розробити стандарти української мови для іноземців та направленні українських викладачів у іноземні заклади освіти. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
Наразі документ направлено на розгляд профільного комітету і надано йому для ознайомлення.
У пояснювальній записці підкреслюється, що на сьогодні на законодавчому рівні жоден орган державної влади України не має повноважень щодо організації викладання української мови за кордоном, що відчутно обмежує можливості її популяризації.
"Важливим є розроблення стандартів знань української мови для іноземців чи осіб без громадянства, що виявили бажання стати громадянами України, іноземних студентів з освітньою чи робочою метою, біженців, мігрантів, а також закордонних українців. Відтак пропонується надати Міністерству освіти і науки України повноваження щодо затвердження вимог до рівня володіння українською мовою як іноземною відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти", - сказано у записці.
Зокрема, законом передбачається, що держава сприяє вивченню української мови і популяризації української мови та культури за кордоном, у тому числі шляхом направлення відповідно до міжнародних угод педагогічних (науково-педагогічних) працівників для викладання в іноземних закладах освіти української мови, літератури, культури, історії, географії тощо.
"Порядок направлення педагогічних (науково-педагогічних) працівників для викладання у закладах освіти за кордоном, а також умови оплати їхньої праці затверджує Кабінет міністрів України", - зазначається у пояснювальній записці.
Також повідомляється, що внесення необхідних змін до законодавства унормує процедуру запровадження міжнародного сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної, а також дозволить долучитися Україні до Асоціації укладачів мовних тестів Європи (Association of Language Testers in Europe, ALTE), що є важливим з іміджевої точки зору та сприятиме кратному зростанню кількості осіб, що вивчають українську мову.
Як повідомляв УНН, Раді пропонують ввести оплачуваний 10-денний декрет для чоловіків.