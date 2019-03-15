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Раді пропонують ввести оплачуваний 10-денний декрет для чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до статті 17 Закону України "Про відпустки", який передбачає оплачувану 10-денну відпустку для чоловіків при народженні дитини. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.

Раді пропонують ввести оплачуваний 10-денний декрет для чоловіків

Наразі документ направлено на розгляд профільного комітету і надано йому для ознайомлення.

Як йдеться у пояснювальній записці, прийняття проекту закону дозволить батьку проводити перший період після народження дитини із сім’єю, сприятиме догляду за новонародженим, а також рівних можливостей в процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини.

Зазначається, що запропоновані зміни до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" не вимагатимуть додаткових витрат із Державного бюджету України.

Також повідомляється, що законопроект має вдосконалити інструменти сімейної політики для забезпечення доступності рівних можливостей догляду за новонародженою дитиною.

Раніше УНН повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект про "е-малятко", який забезпечить одночасне надання послуг з державної реєстрації новонародженого за низкою напрямів.

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