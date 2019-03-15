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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Раде предлагают ввести оплачиваемый 10-дневный декрет для мужчин

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 17 Закона Украины "Об отпусках", который предусматривает оплачиваемый 10-дневный отпуск для мужчин при рождении ребенка. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

Раде предлагают ввести оплачиваемый 10-дневный декрет для мужчин

Сейчас документ направлен на рассмотрение профильного комитета и предоставлен ему для ознакомления.

Как говорится в пояснительной записке, принятие проекта закона позволит отцу проводить первый период после рождения ребенка с семьей, будет способствовать уходу за новорожденным, а также равных возможностей в процессе адаптации к ситуации, вызванной рождением ребенка.

Отмечается, что предложенные изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" не потребуют дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

Также сообщается, что законопроект должен усовершенствовать инструменты семейной политики для обеспечения доступности равных возможностей ухода за новорожденным ребенком.

Ранее УНН сообщал, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об "э-малыше", который обеспечит одновременное предоставление услуг по государственной регистрации новорожденного по ряду направлений.

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