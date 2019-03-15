Раде предлагают ввести оплачиваемый 10-дневный декрет для мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 17 Закона Украины "Об отпусках", который предусматривает оплачиваемый 10-дневный отпуск для мужчин при рождении ребенка. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.
Сейчас документ направлен на рассмотрение профильного комитета и предоставлен ему для ознакомления.
Как говорится в пояснительной записке, принятие проекта закона позволит отцу проводить первый период после рождения ребенка с семьей, будет способствовать уходу за новорожденным, а также равных возможностей в процессе адаптации к ситуации, вызванной рождением ребенка.
Отмечается, что предложенные изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" не потребуют дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.
Также сообщается, что законопроект должен усовершенствовать инструменты семейной политики для обеспечения доступности равных возможностей ухода за новорожденным ребенком.
Ранее УНН сообщал, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об "э-малыше", который обеспечит одновременное предоставление услуг по государственной регистрации новорожденного по ряду направлений.