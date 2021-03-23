Раді офіційно запропонували призначити вибори мера Харкова на 31 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області на 31 жовтня 2021 року. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
Деталі
Відповідний проект постанови зареєстрований під №5292 від 22 березня 2021 року двома народними депутатами з профільного комітету - з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування - Аліною Загоруйко та Андрієм Клочком.
"Зареєстрували від комітету державної влади та місцевого самоврядування проект постанови №5292 про призначення позачергових виборів харківського міського голови на 31.10.2021 року", - прокоментував заступник голови цього комітету Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.
Так, проектом постанови пропонується "призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року".
ЦВК, згідно з документом, передбачається визначити обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення цих виборів.
Контекст
У пояснювальній записці автори проекту постанови нагадали, що 25 жовтня 2020 року відбулися перші вибори Харківського міського голови. Тоді Харківським міським головою обрали Геннадія Кернеса. За інформацією Харківської міської ради, на першій сесії Харківської міськради нового скликання 9 грудня 2020 року Кернес набув повноваження міського голови, а 16 грудня 2020 року він помер.
Так, 31 грудня 2020 року секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, як вказано, звернувся до ВР з клопотанням про призначення позачергових виборів мера Харкова у зв’язку зі смертю Кернеса. А 24 лютого 2021 року Харківська міська рада ухвалила рішення про взяття до відома факту смерті Харківського міського голови Геннадія Кернеса та направила його до ВР.
17 березня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав проведення виборів Харківського міського голови 31 жовтня 2021 року, далі питання має розглядатися у парламенті.
"Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування... вважає за доцільне призначити позачергові вибори Харківського міського голови", - сказано у пояснювальній записці.