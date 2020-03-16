Раді будуть рекомендувати обмежити рух громадського транспорту через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховній Раді України запропонують обмежити рух громадського транспорту і дозволити його лише у певні години через карантин у зв’язку з коронавірусом. Про це заявив під час Погоджувальної ради голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент УНН.
“Ми вважаємо, що громадський транспорт треба зупиняти і робити його по деяких часах. Все, що не стосується життєзабезпечення країни — молоко, хліб, я маю на увазі виробництво, має бути зупинено. Це наша буде пропозиція Верховній Раді на завтра”, — сказав Радуцький.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що парламентарям потрібно зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроекту, який стосується боротьби з коронавірусом.