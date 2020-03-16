Раде будут рекомендовать ограничить движение общественного транспорта из-за карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102971 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105687 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107665 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106438 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115584 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101404 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105729 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106742 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131644 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130481 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Раде будут рекомендовать ограничить движение общественного транспорта из-за карантина

Раде будут рекомендовать ограничить движение общественного транспорта из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 10488 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховной Раде Украины предложат ограничить движение общественного транспорта и разрешить его только в определенные часы из-за карантина в связи с коронавирусом. Об этом заявил во время Согласительного совета председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент УНН.

“Мы считаем, что общественный транспорт надо останавливать и делать его по некоторым временам. Все, что не касается жизнеобеспечения страны — молоко, хлеб, я имею в виду производство, должно быть остановлено. Это наше будет предложение Верховной Раде на завтра”, — сказал Радуцкий.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что парламентариям нужно собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта, касающегося борьбы с коронавирусом.

Украинские Национальные Новости

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