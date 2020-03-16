Раде будут рекомендовать ограничить движение общественного транспорта из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховной Раде Украины предложат ограничить движение общественного транспорта и разрешить его только в определенные часы из-за карантина в связи с коронавирусом. Об этом заявил во время Согласительного совета председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент УНН.
“Мы считаем, что общественный транспорт надо останавливать и делать его по некоторым временам. Все, что не касается жизнеобеспечения страны — молоко, хлеб, я имею в виду производство, должно быть остановлено. Это наше будет предложение Верховной Раде на завтра”, — сказал Радуцкий.
Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что парламентариям нужно собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта, касающегося борьбы с коронавирусом.