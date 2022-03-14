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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Радбез ООН провів позачергове засідання щодо роботи ОБСЄ в Україні

Радбез ООН провів позачергове засідання щодо роботи ОБСЄ в Україні

Київ • УНН

 • 88757 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Рада безпеки ООН зібралась на позачергове засідання у п’ятницю, 14 березня, щодо діяльності моніторингової місії ОБСЄ в Україні, пише УНН.

Деталі

Так, участь у засіданні взяв міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, який наразі головує ОБСЄ.

Він нагадав, що ще до війни ОБСЄ запропонувало Росії майданчик для переговорів усіх можливих застережень, пов’язаних з безпековими питаннями в Європі.

“Зранку 24 лютого найгірший сценарій став реальністю. Незпровокована, необгрунтована і запланована наперед агресія зруйнувала наші сподівання, що жахи війни в Європі – це справи минулого. Різні спроби російської сторони обгрунтувати свою “військову операцію” проти суверенної і мирної країни виглядають глузуванням над статутом ООН і Гельсінським заключним актом”, - сказав польський міністр.

Він зауважив, що наразі Кремль змінив свою тактику і починає нищити цивільну інфраструктуру і вбивати мирне населення, щоб переломити дух українського народу.

“Це просто ганьба, це дорівнює державному тероризму”, - заявив Рау.

Міністр додав, що у міжнародної спільноти є засоби для того, щоб притягнути до відповідальності усіх, хто вчиняє воєнні злочини і хто є їх поплічниками.

Раніше

Минулого тижня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ завершила тимчасову евакуацію всіх міжнародних членів Місії з України і призупиняє свою діяльність зі звітування.

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