Совбез ООН провел внеочередное заседание по работе ОБСЕ в Украине

Детали

Так, участие в заседании принял министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который сейчас председательствует в ОБСЕ.

Он напомнил, что еще до войны ОБСЕ предложило России площадку для переговоров всех возможных оговорок, связанных с вопросами безопасности в Европе.

“Утром 24 февраля худший сценарий стал реальностью. Неспровоцированная, необоснованная и запланированная заранее агрессия разрушила наши надежды, что ужасы войны в Европе - это дела прошлого. Различные попытки российской стороны обосновать свою “военную операцию” против суверенной и мирной страны выглядят насмешкой над уставом ООН и Хельсинкским заключительным актом”, - сказал польский министр.

Он заметил, что сейчас Кремль изменил свою тактику и начинает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирное население, чтобы переломить дух украинского народа.

"Это просто позор, это равно государственному терроризму", - заявил Рау.

Министр добавил, что у международного сообщества есть средства для того, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершает военные преступления и кто является их приспешниками.

Ранее

На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ завершила временную эвакуацию всех международных членов Миссии из Украины и приостанавливает свою деятельность из отчетов.