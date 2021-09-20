Рада завтра розгляне законопроект про Бюджет-2022

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“У нас у вівторок планується до розгляду закон про Державний бюджет України. Хотів би подякувати Кабінету міністрів України, вони вчасно згідно діючого законодавства 15 вересня внесли цей законопроект до Верховної Ради України. Хотів би подякувати Комітету, який також опрацьовує, і ми зможемо нормально, в строки, розглянути всі важливі для держави питання”, — сказав Разумков.

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Також зі слів спікера парламенту, у вівторок Рада розгляне також і блок соціальних законопроектів.

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Кабінет міністрів 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік.