Рада завтра розгляне відставку Абрамовського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Завтра, 21 жовтня, Верховна Рада питання про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського. Про це у Telegram-каналі повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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“Розгляд питання Верховною Радою України про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Абрамовського Романа відбудеться завтра, 21 жовтня, після 12:30 (перерви, встановленої Регламентом)”, — заявив Мельничук.
Контекст
19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський подав заяву до Верховної Ради України з проханням прийняти відставку із займаної посади.
Додамо, Абрамовський призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів 19 червня 2020 року.
Раніше керівництво "слуг народу" у парламенті заявляло, що у першій декаді жовтня монобільшість у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок у Кабінеті міністрів. Зі слів очільника фракції Давида Арахамії, крісла можуть втратити від трьох до п’яти міністрів.