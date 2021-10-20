Рада завтра розгляне відставку Абрамовського

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“Розгляд питання Верховною Радою України про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Абрамовського Романа відбудеться завтра, 21 жовтня, після 12:30 (перерви, встановленої Регламентом)”, — заявив Мельничук.

Контекст

19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський подав заяву до Верховної Ради України з проханням прийняти відставку із займаної посади.

Додамо, Абрамовський призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів 19 червня 2020 року.

Раніше керівництво "слуг народу" у парламенті заявляло, що у першій декаді жовтня монобільшість у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок у Кабінеті міністрів. Зі слів очільника фракції Давида Арахамії, крісла можуть втратити від трьох до п’яти міністрів.