Рада завтра рассмотрит отставку Абрамовского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Завтра, 21 октября, Верховная Рада вопрос об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Цитата:
“Рассмотрение вопроса Верховной Радой Украины об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Абрамовского Романа состоится завтра, 21 октября, после 12:30 (перерыва, установленного Регламентом)”, — заявил Мельничук.
Контекст
19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности.
Добавим, Абрамовский назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.
Ранее руководство “слуг народа” в парламенте заявляло, что в первой декаде октября монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров. По словам главы фракции Давида Арахамия, кресла могут потерять от трех до пяти министров.