Рада затвердила дисциплінарний статут Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада затвердила дисциплінарний статут Національної поліції. За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат, передає УНН.
Як зазначає прес-служба парламенту, Дисциплінарний статут визначає сутність службової дисципліни в Національній поліції України, повноваження поліцейських та їх керівників з її додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження.
Дія цього статуту поширюється на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та податкової міліції, які повинні неухильно додержуватися його вимог.
Відповідно до ч.2 ст.19 Закону України «Про Національну поліцію» підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень визначаються Дисциплінарним статутом Національної поліції України, який затверджується законом.
Як повідомляв УНН, зміни до Кримінального процесуального кодексу України в частині заходів забезпечення кримінального провадження, строків досудового розслідування, здійснення експертиз та іншого сьогодні набувають чинності.