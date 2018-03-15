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Рада затвердила дисциплінарний статут Нацполіції

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада затвердила дисциплінарний статут Національної поліції. За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат, передає УНН.

Як зазначає прес-служба парламенту, Дисциплінарний статут визначає сутність службової дисципліни в Національній поліції України, повноваження поліцейських та їх керівників з її додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження.

Дія цього статуту поширюється на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та податкової міліції, які повинні неухильно додержуватися його вимог.

Відповідно до ч.2 ст.19 Закону України «Про Національну поліцію» підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень визначаються Дисциплінарним статутом Національної поліції України, який затверджується законом.

Як повідомляв УНН, зміни до Кримінального процесуального кодексу України в частині заходів забезпечення кримінального провадження, строків досудового розслідування, здійснення експертиз та іншого сьогодні набувають чинності.

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