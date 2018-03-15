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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 36393 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 41536 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 89717 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Рада утвердила дисциплинарный устав Нацполиции

Рада утвердила дисциплинарный устав Нацполиции

Киев  •  УНН

 • 12818 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада утвердила дисциплинарный устав Национальной полиции. За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат, передает УНН.

Как отмечает пресс-служба парламента, Дисциплинарный устав определяет сущность служебной дисциплины в Национальной полиции Украины, полномочия полицейских и их руководителей по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.

Действие этого устава распространяется на лиц начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины, лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и налоговой милиции, которые должны неукоснительно соблюдать его требований.

Согласно ч.2 ст.19 Закона Украины “О Национальной полиции” основания и порядок привлечения полицейских к дисциплинарной ответственности, а также применение к полицейским поощрений определяются Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины, который утверждается законом.

Как сообщал УНН, изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и другого сегодня вступают в силу.

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