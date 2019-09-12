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Рада запровадила національну електронну транзитну систему

Рада запровадила національну електронну транзитну систему

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати України ухвалили законопроект 1082 щодо запровадження національної електронної транзитної системи. Відповідне рішення підтримали 333 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи направлений на встановлення основних засад організації та здійснення спільного режиму транзиту товарів через митну територію України, здійснення митних формальностей, застосування механізму гарантування сплати митного боргу, застосування спеціальних транзитних спрощень та інші особливості здійснення операцій спільного режиму транзиту.

На думку авторів законопроекту, ухвалення закону наблизить українське законодавства у митній сфері до митного законодавства ЄС, як це визначено в стандартах ЄС та міжнародних стандартах.

Ухвалення закону дозволить застосовувати в Україні європейські транзитні правила, що дасть можливість підприємствам використовувати єдину митну декларацію та єдину гарантію для переміщення товарів від країни-відправлення до країни-призначення через всі кордони Договірних сторін Конвенції про процедуру спільного транзиту без затримок.

Нагадаємо, Верховна Рада на ранковому пленарному засіданні у четвер, 12 вересня, планує розглянути у першому читанні проекти законів про відтермінування штрафів за ввезення нерозмитнених автомобілів, зміни до закону про оборону та інші.

Українські Національні Новини

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