Рада ввела национальную электронную транзитную систему
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты Украины приняли законопроект 1082 о введении национальной электронной транзитной системы. Соответствующее решение поддержали 333 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы направлен на установление основных принципов организации и осуществления совместного режима транзита товаров через таможенную территорию Украины, осуществление таможенных формальностей, применение механизма гарантирования уплаты таможенного долга, применения специальных транзитных упрощений и другие особенности осуществления операций общего режима транзита.
По мнению авторов законопроекта, принятие закона приблизит украинское законодательство в таможенной сфере таможенного законодательства ЕС, как это определено в стандартах ЕС и международных стандартах.
Принятие закона позволит применять в Украине европейские транзитные правила, что позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единственную гарантию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через все границы Договаривающихся сторон Конвенции о процедуре общего транзита без задержек.
Напомним, Верховная Рада на утреннем пленарном заседании в четверг, 12 сентября, планирует рассмотреть в первом чтении проекты законов об отсрочке штрафов за ввоз нерастаможенных автомобилей, изменения в закон об обороне и другие.