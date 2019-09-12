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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118127 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109777 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116128 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122747 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149655 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149613 просмотра

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Рада ввела национальную электронную транзитную систему

Рада ввела национальную электронную транзитную систему

Киев  •  УНН

 • 7837 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты Украины приняли законопроект 1082 о введении национальной электронной транзитной системы. Соответствующее решение поддержали 333 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы направлен на установление основных принципов организации и осуществления совместного режима транзита товаров через таможенную территорию Украины, осуществление таможенных формальностей, применение механизма гарантирования уплаты таможенного долга, применения специальных транзитных упрощений и другие особенности осуществления операций общего режима транзита.

По мнению авторов законопроекта, принятие закона приблизит украинское законодательство в таможенной сфере таможенного законодательства ЕС, как это определено в стандартах ЕС и международных стандартах.

Принятие закона позволит применять в Украине европейские транзитные правила, что позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единственную гарантию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через все границы Договаривающихся сторон Конвенции о процедуре общего транзита без задержек.

Напомним, Верховная Рада на утреннем пленарном заседании в четверг, 12 сентября, планирует рассмотреть в первом чтении проекты законов об отсрочке штрафов за ввоз нерастаможенных автомобилей, изменения в закон об обороне и другие.

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